KLx quer expandir equipa nacional em 300 pessoas no espaço de dois anos

A KLx, subsidiária do grupo Crédit Agricole, pretende aumentar a equipa em Portugal, nos próximos dois anos, integrando mais 300 colaboradores. O objetivo é solidificar a presença em terras lusas e contribuir para o crescimento do mercado de trabalho nacional.

Atualmente, a empresa já conta com uma equipa de 450 pessoas, mas continua à procura de profissionais especializados em novas tecnologias para responder às necessidades do mercado.

Em 2020, a KLx estabeleceu o seu campus em Lisboa - no qual foram investidos mais de 3,6 milhões de euros -, visando fornecer competências avançadas em Tecnologias de Informação (TI) ao grupo Crédit Agricole. Entre as atividades que decorrem nas instalações destaca-se o desenvolvimento de aplicações bancárias e de seguros.



A empresa adotou, ainda, um modelo de trabalho híbrido em que os colaboradores têm direito a 120 dias de trabalho remoto por ano e tem vindo a apostar em formação para permitir que os seus recursos humanos desenvolvam novas competências.

Em Portugal, com a ajuda de parceiros com instituições de ensino e programas de formação profissional, a KLx procura contribuir, também, para o crescimento do ecossistema tecnológico nacional e para a atração de talento altamente qualificado.