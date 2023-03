Korko, a nova joint venture da Amorim para fabricar brinquedos em cortiça

Os brinquedos da Korko são produzidos em cortiça © Direitos Reservados

"Seguros, ecológicos e naturais" são os novos brinquedos da Korko, uma joint venture entre a Corticeira Amorim, líder mundial na área dos produtos de cortiça, e a HAPE, líder mundial na área dos brinquedos de madeira. E os brinquedos resultantes desta parceria têm balanço de carbono negativo.

"Sendo uma matéria-prima 100% natural, ecológica, renovável, reciclável e reutilizável, a cortiça aporta extraordinários benefícios ao mercado dos brinquedos", defende o CEO da Corticeira Amorim, citado em comunicado. António Rios de Amorim acredita que a Korko "trará felicidade ao universo infantil, contribuindo igualmente para um mundo mais sustentável".

Para provar que a nova coleção "responde às preocupações ambientais" de pais e educadores e que permite "sensibilizar desde cedo as crianças para a utilização de materiais amigos do planeta", os builing blocks, que, como o nome indica são blocos de construção, foram sujeitos a avaliação de ciclo de vida (ACV) conduzida pelo Itecons - Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico para a Construção, Energia, Ambiente e Sustentabilidade que permitiu concluir que os três conjuntos disponíveis, de 20, 40 e 60 peças, têm todos um balanço de carbono negativo.

"Os conjuntos de 20 e 40 peças possuem, respetivamente, um balanço de carbono de -19,88kg CO2eq e -39,75kg CO2eq. Por sua vez, o conjunto de 60 peças apresenta um balanço de carbono de -59,59kg CO2eq", garante a Amorim, explicando que, no cálculo da pegada de carbono dos brinquedos da Korko, foi utilizado o método do IPCC 2021 (100 anos), de acordo com a norma internacional ISO 14067".

Especifica ainda o grupo que foi avaliado o Potencial de Aquecimento Global nas suas várias dimensões, tendo em conta o carbono sequestrado pelo montado de sobro, bem como as emissões de gases com efeito de estufa da etapa de produto calculadas através da metodologia da norma ISO 14067.