KPI Hotel assume gestão do Lago Montargil & Villas

A KPI Hotel Management Services assumiu a gestão do Hotel Lago Montargil & Villas, no Alentejo.

Esta unidade hoteleira, que foi excluída do projecto Crow cuja venda foi concluída no final de 2022, passará a designar-se Hotel Lago Montargil & Villas Nature & Wellbeing,

A KPI vai iniciar o reposicionamento e rebranding do hotel, apostando nas componentes de natureza e atividades ao ar livre e mercados de wellbeing nacionais e internacionais, o que vai permitir aumentar a rentabilidade e visibilidade deste ativo numa futura venda, avança em comunicado.

O Hotel Lago Montargil & Villas Nature & Wellbeing, unidade de cinco estrelas localizado junto ao Lago de Montargil, conta com 105 quartos e 11 villas, centro de conferências, SPA e clube náutico.

Esta que é a primeira unidade sob gestão direta da KPI Hotel Management Services, marcando assim o início da empresa liderada por Rúben Paula, Pedro Garcia e Costa e Carla Rodrigues na gestão de unidades hoteleiras e turísticas em Portugal.

A KPI Hotel assumiu a gestão da unidade no âmbito da parceria com a Hipoges, plataforma de gestão de ativos na Península Ibérica com mais de 47 mil milhões em carteira.