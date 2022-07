KPMG quer encontrar pela segunda vez a startup tecnológica mais promissora do país

KPMG lança a segunda edição da competição "Tech Innovator in Portugal" © AFP

A KPMG Portugal acaba de anunciar o lançamento da segunda edição da "KPMG Private Enterprise Tech Innovator in Portugal", uma competição para encontrar a mais inovadora e promissora startup tecnológica do país, que posteriormente irá disputar a final com concorrentes de todo o mundo na "Global Tech Innovator". As candidaturas para o concurso já se encontram abertas e decorrem até 20 de setembro.

Segundo esclarece a auditora na nota enviada à imprensa, o vencedor da "KPMG Private Enterprise Tech Innovator in Portugal" terá nesta competição "um palco importante, no qual poderá apresentar ao mundo os seus produtos ou serviços, demonstrando o que de melhor se faz no nosso país a nível da inovação, da tecnologia e do empreendedorismo.

Entre o painel de jurados da competição portuguesa, a empresa destaca a presença de António Martins (Startup Portugal), João Freire de Andrade (BiG Start Ventures), Nasser Sattar (KPMG Portugal), Pedro Santa Clara (Escola 42), Rui Coutinho (Nova SBE) e Soumodip Sarkar (PACT).

"A nossa aposta contínua na inovação e a participação no ecossistema das startups em Portugal permite-nos estar na vanguarda do conhecimento e do desenvolvimento destas empresas, o que se traduz num investimento no crescimento e na modernização do nosso país", afirma Nasser Sattar, head of advisory da KPMG Portugal.

A final da "Global Tech Innovator 2022" está agendada para o dia 2 de novembro, no decorrer da Web Summit, e já tem confirmada a participação de startups de 24 geografias.