KPMG tem novo líder e vai contratar 200 pessoas para Portugal

Vítor Ribeirinho é o novo presidente executivo da KPMG. Aqui, numa fotografia de novembro de 2019. © José Carmo/Global Imagens

15 anos depois, a KPMG vai ter nova liderança em Portugal. A auditora escolheu Vítor Ribeirinho para o lugar de presidente executivo, sucedendo a Sikander Sattar, que abandona o cargo devido ao limite de idade. A mudança será efetiva a partir de sexta-feira, 1 de outubro, e o mandato terá a duração de cinco anos.

O comunicado enviado esta quinta-feira confirma a informação adiantada na semana passada pelo Jornal Económico, que dava conta de alterações na estrutura de liderança de uma das maiores auditoras portuguesas.

Vítor Ribeirinho está na comissão executiva desde outubro de 2006 e ocupava o lugar de vice-presidente desde 2016.

A nova cúpula do poder da KPMG contará com sete elementos, dos quais dois são mulheres. A auditora também promoveu 14 profissionais: oito passaram para sócios (partners); os restantes seis são associate partners.

Apesar de deixar a presidência executiva, Sikander Sattar vai manter-se como presidente do conselho de administração da KPMG para os mercados da Europa e do Médio Oriente.

Sikander Sattar estava na liderança da KPMG Portugal enquanto auditava as contas do Banco Espírito Santo. A queda do banco liderado por Ricardo Salgado, em agosto de 2014, afetou a KPMG Portugal.

Em 2021, a KPMG Portugal foi absolvida das coimas de cinco milhões de euros que tinham sido determinadas pelo Banco de Portugal.

Vagas para 200 pessoas

A auditoria também anunciou em comunicado que vai contratar 200 consultores nos próximos 12 meses em Portugal. O centro de excelência em tecnologia com recurso a pouca programação (low code) será o destino destas vagas.

Em Portugal, a KPMG conta atualmente com 1280 funcionários. Desde o início do ano entraram 320 pessoas para a equipa da auditora em solo nacional.