Kranemann Wines Estates: O desafio de lançar uma marca em plena pandemia

Foi numa das mais antigas propriedades do Douro, a Quinta do Convento de São Pedro das Águias, em Tabuaço, no Vale to Távora, e cujas origens remontam ao século XII, que Christoph Kranemann decidiu implementar o seu projeto de vinhos. Este médico, de origem alemão, mas radicado no Canadá, é casado com uma portuguesa e apaixonou-se pela região, onde se propunha investir 12 milhões de euros, numa primeira fase, e que incluía a recuperação do centenário Convento, que vai dar lugar a um hotel com 25 quartos.

Os primeiros vinhos da Kranemann Wines Estates chegaram ao mercado na segunda metade de 2019. E apesar de ter assegurado distribuição nacional logo no arranque de 2020, o ano acabou a revelar-se "particularmente difícil", para uma marca nova a precisar de se dar a conhecer, admite Tânia Sousa, responsável de marketing da empresa.

Mesmo assim, os DOC Douro Hasso e Quinta do Convento e os vinhos do Porto Kranemann conseguiram já entrar em 13 mercados distintos, com especial destaque para o Canadá, Europa e China, sendo que, muito em breve, está prevista a entrada no Brasil e na Rússia.

O primeiro ano completo de atividade da empresa gerou vendas de 200 mil euros, o que não é de admirar já que a Kranemann está centrada exclusivamente no canal on-trade, o que mais sofreu com a pandemia, não só em Portugal, mas, também, lá fora. Este ano, a empresa gostaria de crescer 50%, mas Tânia Sousa admite que a incerteza, nos vários mercados, ainda é muito grande. "Estamos a fazer análise semana a semana com os clientes a tentar perceber as perspetivas de evolução", frisa.

Sem loja online própria, os vinhos da empresa podem ser encontrados na Portugalvineyards.com ou no Adegga.com. E, em breve, quem visitar o site da empresa será redirecionado para os importadores locais com lojas próprias online.

A propriedade conta com 150 hectares no total, dos quais 27 são de vinha, cuja plantação remonta a 1970. A viticultura coexiste com cinco mil oliveiras, árvores de fruto e floresta. Além disso, a empresa tem mais 20 hectares de vinhas em propriedades anexas, arrendadas. Tem uma produção anual, em média, de 200 mil garrafas, metade das quais direciona para vinho do Porto.