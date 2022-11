KuantoKusta lança ferramenta para evitar falsas promoções

Lisboa © Rita Chantre/Global Imagens

Com a Black Friday à porta, o KuantoKusta vai lançar uma ferramenta que identifica a descida do preço real dos artigos, em percentagem. Em vez de utilizar o desconto das promoções, o KuantoKusta disponibiliza uma comparação do preço atual dos produtos com o preço médio mínimo dos últimos 30 dias. O objetivo é evitar falsas promoções e ao mesmo tempo ajudar o utilizador a encontrar, no dia-a-dia, os produtos com as maiores descidas de preço.

A nova ferramenta estará disponível a partir de 25 de novembro, dia da Black Friday.

Com esta plataforma, disponível na página do comparador de preços, o consumidor pode identificar as "verdadeiras oportunidades de poupança" evitando comprar acima do preço médio praticado, segundo o comunicado divulgado esta quarta-feira.

Como utilizar a ferramenta? Se o preço de um produto tiver determinada percentagem abaixo do preço médio mínimo no último mês, não só vai estar identificado na página "Melhores Preços" do comparador, como terá uma etiqueta que identifica a poupança real para o consumidor.

Além do mais, o consumidor pode também utilizar filtros de pesquisa associados à ferramenta, podendo ter acesso a oportunidades de poupança.

De acordo com o diretor de marketing do comparador de preços, Ricardo Pereira, a aplicação visa "aumentar a transparência e dar acesso ao valor real da poupança que determinada descida de preço representa".

O responsável acrescenta ainda que "os consumidores continuarão a conseguir ver a evolução do preço mínimo e do preço médio de cada produto no histórico de preços".

Relativamente às expectativas para a alta temporada em termos de compras, o diretor de marketing revela que, nos últimos dois anos, "tem-se notado uma diluição do pico de procura associado à Black Friday, ao longo do mês de novembro".