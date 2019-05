KuantoKusta vai entrar no negócio do retalho alimentar em 2020

O KuantoKusta anunciou que vai entrar no negócio do retalho alimentar no início do próximo ano, para possibilitar aos seus clientes a integração de todos os produtos das diferentes superfícies comerciais a operar em Portugal.

“O objetivo da empresa liderada por Paulo Pimenta é permitir que os clientes KuantoKusta possam adquirir diferentes produtos exclusivos de algumas cadeias de distribuição num só cesto, numa só entrega e sem deslocações”, refere a empresa em comunicado.

“Há muito que estamos a estudar e a preparar esta possibilidade num setor em crescimento constante e de enorme potencial para o nosso marketplace”, disse, citado na nota, o presidente executivo, Paulo Pimenta, lembrando que o segmento “supermercados” vai deixar de ser “um mero comparador de preços para passar a integrar o modelo de negócio marketplace”, criado em novembro de 2018 e que conta, até ao momento, com 160 lojas e 100 encomendas diárias.