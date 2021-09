La Redoute abre loja de mobiliário e decoração no Porto

Dinheiro Vivo 09 Setembro, 2021 • 15:06 Partilhar este artigo Facebook

A La Redoute, empresa de venda à distância, está a apostar no segmento do mobiliário e decoração, tendo aberto a sua segunda loja física em Portugal. Primeiro na capital, e agora na Rua de Santa Catarina, no Porto. A loja, situada frente à Capela das Almas, "apresenta as últimas tendências em artigos de mobiliário e decoração das linhas La Redoute Intérieurs e AMPM, as duas marcas que compõem a oferta de produtos para a casa", adianta a empresa em comunicado.

Para Paulo Pinto, CEO da La Redoute, "a abertura da loja do Porto faz parte da evolução natural de uma marca cuja estratégia assenta num modelo digital e de vendas online, que passa por um conceito omnicanal. Concretizámos esta abertura em menos de um ano após a abertura da nossa primeira loja física, o que demonstra o sucesso da mesma. A aposta em mais um espaço traduz a necessidade que sentimos de uma maior aproximação física com o nosso público-alvo, numa altura em que o peso da nossa coleção dedicada à casa ganha maior dimensão."

O responsável da retalhista francesa em Portugal diz ainda que "o Porto está no nosso roadmap desde o início. Os primeiros dias de abertura têm sido um verdadeiro sucesso e temos registado uma elevada afluência à loja, que vem reforçar a nossa aposta. Não podíamos estar mais entusiasmados. "

O espaço tem 215 metros quadrados e recria quartos, salas de jantar e salas de estar que servem de showroom aos produtos da marca, desde móveis, candeeiros, espelhos, serviços de mesa e tapetes (ver fotogaleria). "Os clientes podem comprar as peças no local ou, no caso dos artigos mais volumosos, optar pela encomenda e entrega ao domicílio", diz a empresa.