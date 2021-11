La Redoute premiada pelos CTT e Portal da Queixa

Paulo Pinto, CEO da La Redoute em Portugal © Direitos Reservados

A La Redoute anunciou ter vencido a primeira edição dos CTT e-Commerce Awards, uma iniciativa que visa distinguir as melhores práticas e ferramentas na área do comércio eletrónico e modelos de negócio digitais. O prémio distingui a aplicação da marca pela "experiência mobile de qualidade que oferece aos seus clientes".

Fnac e Modelo Continente eram os outros nomeados na categoria App e-commerce, em que a La Redoute venceu. No total, são oito as categorias dos CTT e-Commerce Awards - site; app; iniciativa PME; iniciativa green; comércio local; inovação em logística, entregas e retornos; inovação em pagamentos e inovação em marketing digital.

"Este troféu tem um significado muito especial tendo em conta a relevância que a APP La Redoute assume na estratégia atual. Sentimo-nos muito lisonjeados com este reconhecimento. É, sem dúvida, um incentivo acrescido para continuarmos a apostar no desenvolvimento deste canal", refere, citado em comunicado, o CEO da La Redoute em Portugal, Paulo Pinto.

A empresa anunciou ainda que foi considerada 'Marca Recomendada' pelo Portal da Queixa, a maior rede social de consumidores em Portugal.

"Há quatro anos que a La Redoute lidera o melhor índice de satisfação na categoria de Loja online de Moda, Casa e Decoração. Isto deve-se à reputação positiva e à relação de confiança com os seus clientes - que demonstram a performance de excelência da marca. O prémio de "Marca Recomendada" é apenas alcançado quando a marca se distingue no Índice de Satisfação com mais de 70 pontos, há mais de 24 meses consecutivos. No Portal da Queixa a La Redoute é pontuada pelos consumidores com 87.2 pontos (numa escala até 100), assumindo assim a liderança na categoria em questão", pode ler-se no comunicado