Laboratório Ferraz Lynce investe em medicamento de prevenção

Rita Ferraz da Costa © DR

Já está disponível no mercado e, ao contrário da grande maioria dos medicamentos para constipações, destina-se a preveni-las. No início de 2021, o laboratório português Ferraz Lynce apostou na introdução de um novo medicamento que "bloqueia a entrada de vírus e bactérias" através das mucosas nasais.

Rita Ferraz da Costa explica ao DV que o laboratório tem, atualmente 15 produtos no mercado nacional e alguns deles como representantes de terceiros. Foi o caso do Nasaleze, que é produzido no Reino Unido, e entra agora em Portugal. A expectativa da directora-geral para os resultados desta aposta é grande e, sem falar em valores, diz apenas que o laboratório tem 40% do seu orçamento de marketing apenas neste produto.

"Corresponde a algo que todos queremos atualmente e que passa pela prevenção. Vai impedir vírus e bactérias de entrar no organismo e achamos que é um produto que vem mesmo a calhar, é o que as pessoas querem". O Nasaleze Cold & Flu Blocker é um pó nasal, que em contacto com as mucosas nasais forma um gel para prevenir a entrada de vírus e bactérias.

Em tempos de pandemia, pode ser uma arma contra o coronavírus? Rita Ferraz da Costa confirma que a sua eficácia está a ser estudada, mas que não pode ser considerado ainda. "Já há estudos que reforçam a sua eficácia, um deles em Moscovo. Estão a ser feitos estudos também em Portugal, na Universidade de Coimbra", mas o que pretende é prevenir gripes e constipações e em tempo de pandemia isso já é uma contribuição para a mitigar.

O Ferraz Lynce foi fundado em 1924, estando assim a chegar quase aos 100 anos de existência, com produção própria de cerca de 70% dos produtos que vende. Para 2021 tem previsto um plano de lançamento de novos produtos.