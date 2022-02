Laboratórios Germano de Sousa alvo de ciberataque

© Maria João Gala /Global Imagens

Dinheiro Vivo 10 Fevereiro, 2022 • 10:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os laboratórios Germano de Sousa também foram alvo de um ataque informático, dá conta a CNN Portugal esta quinta-feira.

O canal de informação confirmou o incidente junto da empresa, que garantiu que os dados dos doentes não foram expostos. No entanto, o ataque informático terá provocado constrangimentos no contacto com postos de colheita, tendo sido cortada a partilha de informação com a CUF e outros hospitais.

O caso está a ser investigado internamente pela Germano Sousa. O ataque aos laboratórios ocorre poucos dias após um ciberataque profundo à rede da Vodafone Portugal. Já na madrugada de terça-feira para quarta-feira o grupo Trust in News, dono da revista Visão, foi atacado.