Francisco Lacerda. “Sinto-me bem onde estou e com o apoio dos acionistas”

“Sinto-me bem onde estou e com o apoio dos acionistas”, reagiu Francisco Lacerda, CEO do operador postal, durante a apresentação de resultados anuais da empresa, quando questionado sobre uma eventual saída.

A empresa apresentou um recuo de 56,1% nos lucros, para 27,3 milhões de euros, tendo em marcha um plano de reestruturação a três anos, com fecho de lojas e saída de 800 trabalhadores.

“A Gestmin está representada no conselho de administração dos CTT. As posições do conselho de administração são obviamente as da Gestmin”, disse ainda quando questionado sobre se sentia o apoio dos acionistas, entre as quais Gestmin de Manuel Champalimaud, nas decisões que a companhia está a levar a cabo. Com 10% a Gestmin é a maior acionista do operador postal.

Os CTT tem vindo a ser pressionado no mercado, bem como a nível político e pelas populações após o anúncio das medidas previstas no plano de reestruturação.

A Anacom, entretanto, apertou os critérios de qualidade do serviço postal, bem como da formação do preço num projeto de deliberação sobre o qual os CTT ainda não se pronunciou.

E Francisco Lacerda também não o quis fazer quando instado a comentar o impacto da deliberação do regulador na operação.

“O período para nos pronunciarmos sobre o sentido provável da deliberação sobre os indicadores de qualidade, bem como a formação de preço termina para a semana”, justifica. Mas lembra que ao nível de preço, para este ano, as regras de formação de preço são as mesmas de anos anteriores. “Já estamos a trabalhar os aumentos de preços”, diz.