Lançada a primeira pedra da refinaria do Soyo

A Sonangol (petrolífera estatal angolana) lançou esta sexta-feira a primeira pedra para a construção da nova refinaria do Soyo, em Angola, cuja obra está prevista terminar em 2025. Esta nova unidade terá a capacidade de processar 100 mil barris de petróleo por dia.

A construção desta refinaria será levada a cabo no âmbito de uma parceria entre a Sonangol e o consórcio Quanten Angola, a empresa americana que venceu o concurso público, para o financiamento e construção da unidade, em março do ano passado.

A refinaria ocupará uma área de aproximadamente 712 hectares e ficará instalada na localidade de Matanga, no sudoeste do Soyo, localizada na província do Zaire.

Este projeto enquadra-se na estratégia definida no Plano Nacional de Desenvolvimento 2018-2022, que prevê a construção de novas refinarias no país, com vista ao aumento da capacidade interna de refinação e da disponibilidade de derivados de petróleo.