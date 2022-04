Lapa Studio tem nova contratação para felicidade no trabalho

Nova chief happiness officer, Beatriz Madureira © DR

A Lapa Studio, empresa tecnológica de IoT (Internet das Coisas, em portugês), sediada no Porto, contrata Beatriz Madureira para chief happiness officer.

A contratação foi realizada para que a profissional crie uma atmosfera de trabalho mais saudável e feliz para os colaboradores. O objetivo é que a Lapa Studio tenha um crescimento saudável, revela tecnológica em comunicado.

Beatriz Madureira começou o seu percurso académico na Faculdade de Direito de Lisboa, realizou um Master of Business Administration (MBA) na Universidade de S. José & Universidade Católica. Conta ainda com vasta experiência na área de gestão de pessoas, que vai auxiliar nas suas próximas funções na Lapa Studio, lê-se na mesma nota.

Além do mais, para desempenhar o seu atual cargo, possui formação na área da Felicidade no Trabalho.

Para a nova chief hapiness officer , Beatriz Madureira, "a flexibilidade é atualmente um requisito desejado e, por isso, somos remote first. As pessoas são o nosso foco e acreditamos que o nosso papel é desenvolver a melhor experiência e criar as condições que vão permitir a cada colaborador sentir-se mais envolvido, motivado, empenhado e, consequentemente, mais feliz a desempenhar as suas funções na organização".

O CEO da Lapa Studio, Pedro Torres, explica que "o emprego é provavelmente a atividade a que mais horas da nossa vida dedicamos e, por isso, tem de nos fazer felizes, realizados, para além da devida compensação monetária e criar um ambiente de trabalho saudável no qual as pessoas se sintam bem diariamente".