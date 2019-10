Lapso pôs trotinetas em Matosinhos sem autorização

Quem passou quarta-feira por Matosinhos terá reparado em trotinetas elétricas amarelas. Da rotunda da Anémona ao Estádio do Mar, as trotinetas da Hive estiveram espalhadas pela cidade e houve divulgação através das redes sociais.

A câmara de Luísa Salgueiro, no entanto, ainda não tinha autorizado esta empresa alemã a disponibilizar os veículos. Só a partir da próxima semana é que Matosinhos vai ter duas empresas a partilhar trotinetas, já depois da luz verde da câmara – a Circ (ex-Flash) já partilha estes veículos deste maio

“Tivemos conhecimento que um operador terá, por lapso, antecipado este processo. Mas qualquer um só poderá iniciar de facto a sua atividade em Matosinhos após a assinatura de um memorando”, assinalou a câmara em nota enviada ao Dinheiro Vivo.

A Hive pretendia fazer um “lançamento suave” desta solução em Matosinhos e acabou por admitir o erro. Recolheu, voluntariamente, as trotinetas na tarde e noite de quarta-feira, confirmou ontem o JN/DV nas ruas da cidade. As publicações nas redes sociais foram retiradas depois do contacto do nosso jornal. A exceção foi a zona do centro empresarial da Lionesa, em Leça do Baio, que autorizou a utilização das trotinetas naquela zona.

Matosinhos tem regras específicas para autorizar a partilha de veículos na cidade. Todas as plataformas têm de incorporar o sistema Ayr, que mede as emissões de dióxido de carbono poupadas pela utilização do serviço.

A solução desenvolvida pelo CEiiA – Centro de Desenvolvimento e Engenharia de Produto – também serve para as empresas de partilha de veículos, com as emissões de CO2 poupadas , pagarem as licenças de utilização dos veículos na cidade.

As trotinetas partilhadas na cidade também têm de cumprir outros requisitos: deverão possuir suspensão hidráulica, travões mecânicos e rodas de 10 polegadas e ainda têm de estar presentes, diariamente, até às 7h da manhã, nos ‘pontos de partilha’ autorizados para estacionamento.

Hive entra em Braga

Antes mesmo de lançar as trotinetas em Matosinhos, a Hive arrancou com as operações em Braga na terça-feira, depois de um acordo com o município de Ricardo Rio. Nesta cidade, foram definidas zonas vermelhas – em que a velocidade máxima, de 25 km/h, foi reduzida – e existem zonas de circulação proibida – dentro das quais as rodas são bloqueadas.