LeasePlan e Worten estabelecem parceria para "renting" automóvel

A LeasePlan, especializada no mercado de "car-as-a-service" e soluções de mobilidade, anunciou que estabeleceu uma parceria com a Worten para oferecer aos clientes de eletrónica de consumo e do entretenimento soluções de 'renting'.

Esta parceria é direcionada sobretudo para o segmento de particulares e confirma o "empenho da LeasePlan em alargar o acesso ao "renting", e da Worten em oferecer aos clientes novas soluções de mobilidade", além das ofertas de micro mobilidade que "já disponibilizava (nomeadamente, trotinetes e "hoverboards"", refere a empresa em comunicado.

O diretor comercial da LeasePlan, Ricardo Silva, afirmou que "esta parceria alia o "know-how" de duas marcas de referência para proporcionar soluções de excelência para os consumidores portugueses", lembrando que os milhares de visitantes diários do "site" da Worten vão ter contacto com as soluções de "renting" da LeasePlan permitindo a um número cada vez maior de pessoas conhecer as suas vantagens.