Legalworks assina acordo com a sociedade de advogados angolana CGA

A Legalworks - Gomes da Silva - assinou um acordo de cooperação com a sociedade de advogados angolana CGA Advogados. O objetivo é que ambas as sociedades possam expandir a sua atividade.

Segundo o comunicado, "foi estabelecido este acordo de cooperação com o intuito de expandir a presença e área de atuação atual de ambas as sociedades, assegurando a prestação de serviços designadamente em Portugal e Angola".

A CGA Advogados, criada em 2019, é uma sociedade de advogados angolana que desenvolve a atividade em áreas do direito Administrativo, Comercial e Societário, de Projetos de Investimento, Fiscal, Trabalho e Segurança Social, Seguros, Construção Civil e Contratação Pública e Imobiliário, lê-se na mesma nota.

De acordo com a sócia, Andrea Campos, "esta é uma oportunidade para fortalecer o serviço de excelência que oferecemos aos nossos clientes, estando agora melhor preparados para os auxiliar no desenvolvimento da sua atividade em Angola, com o apoio da CGA Advogados".

A responsável conclui ainda que o apoio dado à CGA Advogados permitirá à Legalworks "demonstrar a qualidade do serviço prestado aos clientes em Portugal".