Lego abre segunda loja certificada no NorteShopping

Loja da Lego, no Centro Comercial Colombo, em Lisboa © DR

Dinheiro Vivo 26 Junho, 2023 • 13:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Chega no outono, ao Porto, a segunda loja certificada da Lego. A marca dinamarquesa, que conta com mais de 900 lojas em todo o mundo e depois do sucesso da abertura do seu espaço no Centro Colombo, em Lisboa, decidiu inaugurar um novo equipamento, desta feita no NorteShopping.

A loja da cidade Invicta nasce "fruto de uma parceria com a Percassi", diz a Lego em comunicado. E, adianta que esta parceria com a empresa italiana especializada no desenvolvimento e gestão de redes de franchising está também na origem da loja de Lisboa.

Como refere a marca, no novo espaço do Norte Shopping e "num mundo de peças e tijolos, os fãs vão poder encontrar várias surpresas, desde a decoração feita a pensar na cidade e no nosso país, como os sets mais procurados pelos fãs, incluindo os sets exclusivos das lojas oficiais, ofertas regulares em compras e muitas surpresas para os fãs Lego".

A Lego teve, em 2022, um lucro recorde de 13 782 milhões de coroas dinamarquesas (1852 milhões de euros), mais 3,7% do que o registado pelo fabricante de brinquedos dinamarquês no ano anterior.

Para este ano, a empresa espera um crescimento de receitas de um dígito, acima do previsto para o mercado global de brinquedos.