LEGO lança coleção dedicada a adultos que gostam de plantas

A dinamarquesa Lego tem novidades na coleção botânica, a Lego Orquídea e Lego Suculentas, direcionadas para adultos amantes de plantas e de decoração de interiores. Os sets de construção foram concebidos para estimular a criatividade em adultos de forma a desacelerar o ritmo do dia-a-dia, explica empresa em comunicado.

Dados apresentados pela Lego revelam que 73% dos adultos procuram novas formas de aliviar o stress e mais de 72% consideram que brincar os ajuda a descontrair. Deste modo, estes novos sets podem contribuir para dar asas à criatividade.

O lead designer da Lego, Michael Psiaki, sublinha que o set da orquídea "foi inspirado numa orquídea real que tivemos no escritório durante o processo de conceção, para que pudéssemos observar como a flor mudava ao longo das estações".

Por seu turno, segundo o senior designer da Lego, Anderson Ward Grubb, "dizem que ter suculentas numa divisão ajuda a concentrar, e esperamos que este set transmita essa sensação de repouso e reflexão".

Existem produtos diferentes, que estão disponíveis já para pré-encomenda no site da marca. Os valores não ultrapassam os 99,99 euros e a maior parte dos legos tem o custo de 49,99 euros. O lançamento oficial será feito dia 1 de maio, feriado do dia do trabalhador.