Lego lança coleção que junta o digital à experiência da construção com peças

O Grupo Lego anunciou nesta terça-feira os três novos sets, Lego City Missions, que vão proporcionar uma experiência, não só física, mas também interativa às crianças, possibilitando que explorem a criatividade, imaginação, aventuras e missões interativas. Estes sets são para crianças com mais de seis anos.

A recente inovação da Lego City vai permitir às crianças que construam os legos e que possam, através do tablet ou smartphone, instalando a aplicação Lego Digital Building Instructions, ter envolvimento com as personagens do jogo. Isto acontece lendo o código QR dentro da caixa dos brinquedos.

Os três sets são baseados em resgate de animais, exploração espacial e mistérios de detetives da polícia. Cada modelo acompanha uma diferente história interativa.

Esta coleção vai estar disponível em locais selecionados a partir de dia 1 de junho, a nível global, com um preço recomendado de 29,99 euros.

Legos mais interativos

O "Lego City Missões de Resgate de Animais Selvagens" permite às crianças construírem e criarem, utilizando o modelo principal, a pick-up de resgate, o seu set à medida que resolvem missões. Através das histórias digitais, as crianças vão poder interagir com as personagens no ecrã para resolver desafios e resgatar animais em torno da cidade de situações pegajosas.

O "Lego City Missões de Exploração com Naves Espaciais em Marte" propõe às crianças uma aventura a bordo do vaivém espacial, para explorar o planeta Marte. Basta pegar na nave espacial para personalizar e completar missões através da história digital.

Já o "Lego City Missões de Investigação da Polícia Marítima" dá às crianças a oportunidade de pertencerem à equipa da Polícia e resolver o mistério do oceano. As crianças podem personalizar o barco da polícia com acessórios como uma câmara, máscara de mergulhador, algemas, walkie-talkie e muito mais.

A design strategist e creative lay lab na dinamarquesa Lego, Lillie Ann Talbott, revela que "a equipa por trás das Lego City Missions quis explorar um novo caminho para a imaginação das crianças e deixar a criatividade florescer durante a construção".

O story innovation lead e creative play lab da Lego, Mikkel Lee, acrescenta que "queremos que todas as crianças saibam que não há certo ou errado, e que apenas a sua imaginação fixa o limite para o que constroem. Com as City Missions, trabalhámos para garantir um forte equilíbrio de narrativas para que as crianças começassem as suas construções. Durante os nossos testes somos lembrados de que as crianças são génios criativos e mal podemos esperar para ver o que elas inventam".