Lego relança peças para crianças que gostam de artes e trabalhos manuais

A dinamarquesa Lego volta a lançar a gama Lego DOTS, direcionada para crianças que gostam de artes, trabalhos manuais e do DIY (Do it Yourself, ou, em tradução direta para português, faça você mesmo). Esta gama foi criada a pensar na "autoexpressão de cada criança", afirma a empresa em comunicado.

Existem vários produtos diferentes, que não ultrapassam os 40 euros, para crianças. Está disponível o porta-canetas, em formato e cor de banana, para maiores de seis anos e no valor de 19,99 euros; um porta-chaves que pode ser utilizado como adorno ou para prendar às malas, e que inclui cinco acessórios e em dois tamanhos, para maiores de 6 anos e com o valor de 29,99 euros. O último set inclui mais de 700 peças, também para maiores de seis anos, por 19,99 euros.

Estão também disponíveis os quadros de mensagens em formato pequeno e grande onde as crianças podem escrever o que quiserem. Ambos os sets incluem ganchos para pendurar na parede, elementos para fazer as molduras e um muitas de peças decorativas, cores, formas diferentes, sendo para maiores de seis anos e que custam entre 19,99 e 39,99 euros.

A Lego DOTS, lançado em 2020, pretende incentivar a criatividade, contendo peças em formato 2D, que permitem às crianças uma nova forma de expressarem a sua personalidade, segundo explica a empresa.