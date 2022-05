Lego vai inaugurar a primeira loja certificada do país em Lisboa

O Centro Comercial Colombo vai receber a primeira loja oficial da Lego em Portugal © DR

A Lego anunciou esta sexta-feira a abertura da sua primeira loja certificada em Portugal, prevista para o segundo semestre deste ano. No ano em que celebra 90 anos, a marca que conta com mais de 830 lojas em cerca de 50 países revela a pretensão de se aproximar do público português, prometendo um espaço focado na experiência dos clientes.

Com o mote "construir um mundo de diversão e brincadeira" a acompanhar este marco, a Lego diz querer proporcionar "brincadeiras criativas e enriquecedoras para todos em todas as idades, géneros, nacionalidades e condições sociais", encontrando-se, neste momento, a desenvolver "experiências inovadoras para as suas novas lojas" - e Lisboa vai ser uma das primeiras cidades a recebê-las.

Os fãs portugueses vão poder encontrar várias surpresas, revela a marca. Decoração feita a pensar no nosso país, os sets mais procurados, sets exclusivos das lojas oficiais, ofertas regulares em compras e possibilidade de registo para receberem alguns sets mais cedo, são alguma delas.

A nova loja resulta de uma parceria com a italiana Percassi, especialista no desenvolvimento e gestão de redes de franchising, para a abertura de lojas certificadas, em Itália, França, Espanha e agora Portugal, exclusivamente dedicadas a produtos Lego.