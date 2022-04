Lego vai investir 20 milhões de dólares para apoiar crianças neurodivergentes

Lego quer apoiar as crianças neurodivergentes © DR

A Lego vai investir 20 milhões de dólares (cerca de 18 milhões de euros) no programa de aceleração Play for All em empreendimentos sociais, organizações e/ou projetos sociais de todo o mundo, que apresentem iniciativas para apoiar crianças autistas e crianças que sofrem de perturbação de hiperatividade e défice de atenção (PHDA) por meio da aprendizagem com base na brincadeira. A ação, que acontece para assinalar o mês da Aceitação do Autismo, é um financiamento isento de contrapartidas, dividido em três fases. Na etapa final, um máximo de cinco participantes vão trabalhar em parceria com a Lego Foundation e receberão fundos para "para expandirem ideias e inovação e gerar resultados que beneficiem mais crianças neurodivergentes pelo mundo", explica a empresa em comunicado.

Para Maureen Dunne, senior advisor e especialista em necessidades educativas especiais do Programa de Aceleração Play for All esta iniciativa é uma mais-valia. "Estou entusiasmada por a LEGO ter assumido o compromisso de investir no repensar do mundo da brincadeira e da aprendizagem para (...) construir um futuro que defenda a participação plena das crianças neurodivergentes na sociedade.»

De acordo com Maureen Dunne, quando estas crianças são compreendidas e valorizadas, todos ganhamos com as suas contribuições.

Segundo Lego, a Organização Mundial da Saúde calcula que mil milhões de pessoas, ou 15% da população global, padeçam de algum tipo de incapacidade - uma em 160 crianças é diagnosticada com autismo. Segundo estimativas globais, 5% da população mundial têm P(H)DA (diagnosticada e por diagnosticar).