Lego vai investir 950 milhões de euros em fábrica nos Estados Unidos

Futura fábrica da Lego, nos Estados Unidos da América © DR

O grupo dinamarquês Lego vai construir uma fábrica nos Estados Unidos, que irá funcionar como um complexo neutro em carbono. A construção, que se iniciará no outono, contempla um investimento de mil milhões de dólares (cerca de 950 milhões de euros) e vai empregar cerca de 1800 pessoas.

O complexo fabril, localizado em Chesterfield County, Virgínia, terá 160 mil metros quadrados e deve iniciar a produção no segundo semestre de 2025.

Segundo explica a empresa em comunicado, no início de 2024 será estabelecido um complexo temporário para embalamento, que vai empregar cerca de 500 pessoas.

Para funcionar como um complexo neutro em carbono, a fábrica vai contar com um parque solar que vai assegurar todas as necessidades energéticas daquela unidade.

"A localização na Virgínia permite-nos construir um parque solar que apoie as nossas ambições de sustentabilidade e proporcione conexões simples a redes de transporte de âmbito nacional. Estamos também ansiosos por criar grandes oportunidades de emprego para a população da Virgínia", congratula-se Niels B. Christiansen, CEO do Grupo Lego.

Esta será a sétima fábrica do grupo e a segunda instalada no continente americano. Só nos Estados Unidos, a Lego emprega cerca de 2600 pessoas, sendo que a sua sede, em Enfield, no Conneticut, é responsável por 100 lojas da marca Lego espalhadas pelo país.

Segundo refere a empresa, as suas fábricas na Europa e na China terão a sua capacidade aumentada e em dezembro passado, o grupo anunciou a intenção de construir uma fábrica no Vietname, de modo a permitir um maior crescimento no continente asiático.