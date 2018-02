“Lei da Uber”. Mytaxi lamenta adiamento da votação

A Mytaxi, aplicação que liga taxistas a clientes, lamentou o adiamento da votação, na especialidade, das propostas para regular a atividade de transporte de passageiros em veículos descaracterizados, como Uber, Cabify e Taxify. A plataforma defende que a “lei da Uber” é “imperativa” mas que, ao mesmo tempo, é necessário volta a discutir a modernização do sector do táxi em Portugal.

“Acreditamos ser da maior importância uma lei que responda a estes novos modelos de negócio que continuam assim a operar num vazio legal. A Mytaxi entende que esta Lei é uma medida imperativa para restabelecer de forma justa o princípio de concorrência leal e legal”, refere Pedro Pinto, diretor Geral da Mytaxi Portugal, em nota enviada às redações na quinta-feira.

Na quinta-feira, a votação da “lei da Uber” foi adiada por 15 dias, na sequência de um pedido potestativo do PS. Os socialistas pretendem obter consensos para elaborar um texto conjunto. A lei que regulamenta as plataformas como a Uber, Cabify e Taxify está a ser discutida desde março de 2017 na comissão parlamentar de Economia e Obras Públicas.

A Mytaxi recordou ainda que é preciso discutir, em paralelo, a modernização do sector do táxi, para haver menor disparidade entre os profissionais.

“Não faz sentido estarmos a discutir a regulamentação dos serviços prestados por estas novas formas de transporte, sem discutir em paralelo as necessidades de modernização de um setor que é histórico e que precisa de ver as suas regras revistas para poder efetivamente acompanhar as novas necessidades do público em geral. Caso contrário haverá uma concorrência desleal face à indústria do táxi”, destacou Pedro Pinto.