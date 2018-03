“Lei da Uber”. Votação adiada para quarta-feira

Mais um adiamento: a votação na especialidade da lei para regulamentar as plataformas de transportes em veículos descaracterizados passou para a próxima quarta-feira, 14 de março, após o plenário. Este adiamento foi aprovado esta quinta-feira na sequência da entrega, à última hora, das propostas de alteração à “Lei da Uber”, na comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas.

O PS e o PSD entregaram propostas separadas de alteração à lei das plataformas de transportes no início da reunião, adiantou Hélder Amaral, presidente da comissão. “Registamos que há uma convergência do PS e do PSD. Se há esse entendimento entre PS e PSD, manifesto que não há condições concretas para se fazer votação, com alguns minutos de leitura”, referiu o deputado Bruno Dias, do PCP.

O Bloco de Esquerda, através do deputado Heitor de Sousa, corroborou com a posição dos comunistas e também pediu o adiamento da votação.

Do lado do PS, o deputado João Paulo Correia admitiu que seria “sensato pedir o adiamento”, tendo em conta a entrega tardia das novas propostas de alteração de socialistas e social-democratas. Mas também considerou ser “prematuro dizer que é um acordo PS/PSD” e assinalou que houve um “esforço para encontrar pontos comuns para encontrar uma solução para regulamentar a atividade. Queremos que esta regulação seja o mais rigorosa e exigente possível. Estas empresas têm de ser encaradas como operadores, com obrigações e requisitos, para funcionarem saudavelmente no mercado”.

Apesar de apresentarem propostas separadas, os dois maiores partidos estariam alegadamente de acordo sobre a posição de voto a adotar para cada um dos artigos.

Do lado do PSD, o deputado Emídio Guerreiro destacou que “houve um tarde de trabalho intensa” com o PS, porque os contactos “foram feitos muito recentemente. O social-democrata recordou também que “há uma aproximação das propostas à realidade atual”, tendo em conta a decisão do Tribunal de Justiça europeu, que considerou a Uber como uma plataforma de transportes e não como uma mera aplicação.

O que mudou nas últimas horas?

Os dois principais partidos terão desbloqueado o impasse graças a duas cedências de última hora, na questão do contrato e das taxas, de acordo com a edição de quinta-feira do Jornal de Negócios.

Na questão do contrato, os deputados social-democratas terão aceitado o requisito do PS da existência de um contrato escrito que titule a relação entre os motoristas e as plataformas. A iniciativa do Governo, de março de 2017, referia que o transporte de passageiros nestes veículos só poderia ser feita por pessoas coletivas.

Na questão das taxas, o PSD aceitou reduzir de 25% para 5% a taxa de regulação (ou intermediação) para conseguir ter o acordo do PS. Em relação ao CDS-PP, Hélder Amaral mantém a oposição à taxa de intermediação e à questão de licenciamento, tal como tem defendido nos últimos meses.

O PS terá de recorrer ao PSD para aprovar a “lei da Uber” devido à oposição do PCP e do Bloco de Esquerda. Estes partidos defendem a introdução de contingentes para o número de veículos das plataformas; o PCP exige que os motoristas que trabalhem para a Uber, Cabify e Taxify tenham de ter o certificado de motorista de táxi.

Este foi o segundo adiamento da votação da “lei da Uber”. Há duas semanas, o PS apresentou um pedido potestativo por falta de acordo com as restantes bancadas parlamentares.

Em 22 de fevereiro, os deputados desta comissão parlamentar decidiram adiar a votação da “lei da Uber” por 15 dias para a obtenção de consensos. O pedido potestativo para adiar esta votação veio do Partido Socialista, depois de o PSD ter adiantado, horas antes, que iria votar contra todas as propostas dos partidos e do Governo para regulamentar a atividade das plataformas de transportes.

A lei que regulamenta as plataformas como a Uber, Cabify e Taxify está a ser discutida desde março de 2017 na comissão parlamentar de Economia e Obras Públicas. Uber, Cabify e Taxify defendem que não devem existir contingentes. Os taxistas e a aplicação Mytaxi não concordam com essa posição e defendem limites para estes veículos. O impasse poderá ficar resolvido esta quinta-feira na especialidade.

(Notícia atualizada às 19h04 com mais informação)