“Lei da Uber” votada na especialidade na quinta-feira

O Parlamento vai votar, na especialidade, na quinta-feira, as propostas para regular a atividade de transporte de passageiros em veículos descaracterizados, como Uber, Cabify e Taxify. É no dia 8 de março que vai reunir-se a comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas e que, à segunda tentativa, tentará apreciar e validar as propostas apresentadas pelo Governo e pelos partidos para a também designada “lei da Uber”. A sessão está marcada para depois do plenário do dia, de acordo com a convocatória publicada no portal do Parlamento.

Em 22 de fevereiro, os deputados desta comissão parlamentar decidiram adiar a votação da “lei da Uber” por 15 dias para a obtenção de consensos. O pedido potestativo para adiar esta votação veio do Partido Socialista, depois de o PSD ter adiantado, horas antes, que iria votar contra todas as propostas dos partidos e do Governo para regulamentar a atividade das plataformas de transportes.

A lei que regulamenta as plataformas como a Uber, Cabify e Taxify está a ser discutida desde março de 2017 na comissão parlamentar de Economia e Obras Públicas. Uber, Cabify e Taxify defendem que não devem existir contingentes. Os taxistas e a aplicação Mytaxi não concordam com essa posição e defendem limites para estes veículos. O impasse poderá ficar resolvido na quinta-feira na especialidade.

Compare aqui as diferentes propostas apresentadas pelos partidos para regularizar plataformas como a Uber.