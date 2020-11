Leilão 5G. Altice assinala publicação do regulamento depois "exigir uma atitude responsável"

Alexandre Fonseca, CEO da Altice © Filipe Amorim/Global Imagens

A Altice, a dona do Meo, ainda está a analisar o regulamento final do 5G apresentado esta quinta-feira pela Anacom, mas não deixa de "assinalar" que o mesmo foi conhecido "depois de termos vindo a público exigir uma atitude responsável e que algo acontecesse nesta matéria". No início da semana, Alexandre Fonseca, CEO da Altice, tinha classificado o 5G em Portugal de ser "um flop, um logro".

"A Altice Portugal congratula-se por finalmente o regulamento do leilão 5G ver a luz do dia. Vamos proceder à devida análise do regulamento hoje publicado e oportunamente falaremos sobre o tema. Contudo, não podemos deixar de assinalar a publicação deste regulamento acontecer depois de termos vindo a público exigir uma atitude responsável e que algo acontecesse nesta matéria", reage fonte oficial da dona do Meo quando contactada pelo Dinheiro Vivo.

A NOS também reagiu e não foi tão comedida na resposta, considerando que com este regulamento, apesar das alterações introduzidas pelo regulador Anacom, o Estado português prestou um mau serviço ao país. E ameaça recorrer a Bruxelas para corrigir as medidas que considera ilegais.

"O Estado Português acabou de prestar um mau serviço ao país, aos cidadãos e às empresas, privando-os da liderança e da celeridade digital que o 5G poderia trazer. Os danos causados pelas regras publicadas ultrapassam em muito a esfera das empresas de telecomunicações, porque comprometem estruturalmente o desenvolvimento e competitividade de Portugal no futuro. Da parte do Governo Português, em especial do Ministério das Infraestruturas, esta posição é incompreensível e deve ser objeto de escrutínio político", acusa a NOS.

"As alterações introduzidas no regulamento final não passam de malabarismos para ludibriar todos os que manifestaram preocupação com este regulamento - como membros do Governo e Assembleia da República - ou atenuar a potencial reação jurídica por parte dos prejudicados. Mas para que não haja ilusões, é importante sublinhar que estas regras continuam a ser ilegais", continua a NOS.

"Ainda restam os tribunais e a Comissão Europeia, pelo que será perante essas instituições que reagiremos com toda a veemência, questionando e impugnando as normas do regulamento que consideramos ilegais, responsabilizando os seus autores", adianta.

Ainda não possível obter uma reação da Vodafone.