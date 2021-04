Leilão 5G. Anacom altera regras para evitar "prolongamento excessivo do leilão"

Cadete de Matos, presidente da Anacom © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Mais de 350 rondas do leilão do 5G depois, a Anacom decidiu alterar as regras para evitar o "prolongamento excessivo do leilão". Maior número diário de rondas, redução da sua duração e o alargamento do período diário de licitações são algumas das medidas previstas. Os interessados têm até 15 de abril para remeter contributos para a elaboração do projeto de alteração do regulamento, que será submetido a consulta pública.

"A Anacom concluiu que urge promover a adoção de medidas que, ponderando devidamente todos os interesses em causa, minimizem um eventual prolongamento excessivo do leilão, permitindo uma agilização procedimental", diz o regulador.

Por isso, "decidiu dar início ao procedimento de alteração do Regulamento do Leilão 5G e outras faixas relevantes, no sentido de viabilizar um maior número diário de rondas, reduzindo para o efeito a duração das rondas (de 60 para 15 minutos) e/ou alargando o período diário de licitações. Prevê-se ainda a possibilidade, se for necessário, de inibir a utilização dos incrementos mínimos que os licitantes podem escolher numa dada ronda (1% e 3%)", informa em comunicado.

Desde novembro do ano passado que decorre o leilão de frequências para o 5G. A fase de licitação para os novos operadores no mercado ficou concluída no início de janeiro - tendo resultado num encaixe de 84,3 milhões para o Estado - mas a fase principal de licitação - em que todos os interessados podem participar incluindo os operadores já no mercado - está ainda em curso e, até ao final do dia de ontem já tinha totalizado 348 rondas. E com as seis novas rondas de quinta-feira, no 60º dia de licitação principal, o leilão já soma 354 rondas e um potencial encaixe de 275,553 milhões de euros. Mas ainda há uma faixa - nos 700 MHz com uma base de licitação de 19,2 milhões de euros - sem qualquer licitação.