Leiria cria soluções tech para dona da Mercedes e está a contratar

É a partir do antigo edifício da moagem de Leiria que estão a ser criadas soluções tecnológicas para a dona da Mercedes (grupo Daimler) e para a DHL. Através da empresa de desenvolvimento portuguesa xGeeks, os alemães do KIGroup instalaram-se no ano passado na cidade do Lis e mesmo em tempo de pandemia estão a contratar mais de duas dezenas de programadores até ao final deste ano. Em 2021, contam já ter assegurada uma equipa superior a 100 pessoas.

Romeu Paz e Miguel Loureiro são os principais responsáveis pela criação da xGeeks, no final de 2018. Os dois especialistas pensaram na criação de uma tecnológica em Portugal fora das grandes cidades. “A empresa nasceu de várias discussões que tivemos sobre a necessidade de apostar foram de Lisboa ou do Porto. O aeroporto fica a pouco mais de uma hora e é mais fácil contratar em Leiria”, recorda Romeu em entrevista ao Dinheiro Vivo.

Atualmente com 32 pessoas, a xGeeks tem mais de duas dezenas de vagas em aberto até ao final deste ano. “No início de 2020, tínhamos o objetivo claro de sermos 40 em dezembro. Seremos entre 50 e 60 até ao final deste ano”, adianta.

Grande parte das contratações será feita para trabalho remoto. Embora o antigo convento e prisão tenha capacidade para acolher até 60 pessoas, no dia em que o Dinheiro Vivo passou pelas instalações estavam menos de 10 pessoas. “As novas normas sanitárias implicaram uma redução da ocupação”, assinala o responsável de operações, Luís Soares. Desta forma, serão dadas “mais oportunidades a pessoas que vivem, por exemplo, na Guarda, Covilhã, Braga ou Aveiro”.

Este modelo de trabalho gera “dificuldades em cultivar a cultura da empresa”, no entender de Romeu Paz. Há incentivos para que as pessoas se possam conhecer fora do escritório mas “não impomos quantas vezes têm de vir por cá por semana. Queremos perceber como as pessoas se podem sentir mais confortáveis”, nota a responsável de pessoal, Liliana Cardoso.

No local ou à distância, a equipa da xGeeks trabalha com os grupos DHL e Daimler (trabalho separado do centro tecnológico da Mercedes em Portugal).

Desde há poucos meses, também ganhou um cliente no Médio Oriente, “para operar no Kuwait e no Dubai. Será um marketplace focado na moda feminina e cosmética, com a ideia de abranger mais marcas no futuro. Vai competir diretamente com a Farfetch e a Amazon naquela região”, adianta o responsável de operações.

Ainda assim, não existe uma relação de subserviência com as empresas. “Não trabalhamos como as consultoras nem sequer gostamos dessa designação. Fazemos parte da equipa e estamos lá para desenvolver a solução e opinar. Não nos limitamos a executar. Se não acreditamos numa coisa, vamos lutar por aquilo em que acreditamos”, sinaliza Liliana Cardoso.

A xGeeks, graças ao seu desempenho, vai absorver a equipa de engenharia da KI Labs, empresa do KIGroup que funciona a partir de Munique, na Alemanha. Serão acrescentadas perto de 20 pessoas à equipa e será possível chegar aos 100 postos de trabalho durante o próximo ano.

