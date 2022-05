Leroy Merlin abre candidaturas para programa de estágios

Estão abertas as candidaturas ao programa de trainees © DR

A Leroy Merlin quer captar e reter novos talentos e como tal abriu o "Desafia-te+", o programa de trainees da marca. O prazo para as candidaturas termina a 17 de junho.

Esta edição do "Desafia-te+" procura jovens recém-formados, que procurem uma carreira nas áreas de Supply Chain, Data e Analytics, Gestão de Produto e Gestão de Serviços. Com esta iniciativa a insígnia pretende acelerar e desenvolver as competências de jovens com elevado potencial, que estejam alinhados com as necessidades do negócio e possam responder às expectativas dos clientes. Todos os trainees terão direito a uma bolsa, cujo valor a empresa não adianta.

Como refere a marca em comunicado, no âmbito do programa "os trainees terão a oportunidade de visitar outra unidade de negócio da Leroy Merlin na Europa, terão acesso a um plano robusto de formação, passando pelas operações e pelas áreas funcionais complementares, com ofertas formativas em sala e on-the-job, bem como o acompanhamento de um tutor especializado".

O programa, que começa a 19 de setembro, tem a duração de um ano, e conta com vários momentos de avaliação e feedback, durante o seu decurso.

"O "Desafia-te+" pretende acima de tudo criar impacto positivo nestas novas gerações, abrindo portas para que jovens talentos nos desafiem, nos inspirem e construam o futuro connosco", declara Ana Herrero, líder Desafio Humano da Leroy Merlin Portugal, que adianta todos os trainees que frequentaram a última edição do programa foram integrados na empresa.

Os interessados podem efetuar as suas candidaturas através deste link.