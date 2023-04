Leroy Merlin abre programa de trainees para jovens licenciados

Dinheiro Vivo 28 Abril, 2023 • 18:29 Partilhar este artigo Facebook

Estão abertas as candidaturas para a edição 2023/2024 do "Desafia-te+", o programa de trainees da Leroy Merlin. Enquadrada numa estratégia para captar, gerir e reter talento, a empresa procura jovens recém-formados - licenciatura ou mestrado - interessados em integrar a área de operações da empresa.

Ao final de 12 meses de programa, mediante avaliação interna, os jovens têm a possibilidade de se tornar gestores de uma equipa de comércio ou logística. As candidaturas abriram esta sexta-feira e decorrem até 31 de maio de 2023, no site de recrutamento da empresa.

"O programa de trainees tem-nos mostrado que vale a pena continuar a apostar em criar oportunidades e dar formação às novas gerações, permitindo-lhes a criação de um futuro com foco numa carreira com progressão. Estes jovens talentos, ao construir um futuro connosco, elevam a Leroy Merlin e ajudam-nos a oferecer um serviço de excelência aos nossos clientes", refere Ana Herrero, gestora com o pelouro "desafio humano" da Leroy Merlin Portugal.

Desde a primeira edição, já passaram mais de 140 trainees pelo programa "Desafia-te+".