Leroy Merlin aposta em equipas de inovação e aceleração digital e abre 200 vagas

Leroy Merlin está a contratar © DR

A Leroy Merlin está a recrutar e quer contratar mais de 200 profissionais, de norte a sul de Portugal. A empresa de retalho de produtos de decoração e bricolagem procura candidatos que tenham orientação para o atendimento ao cliente, elevadas capacidades de comunicação, gosto especial pelo trabalho em equipa e paixão pelo retalho e comércio.

A maioria das funções - em full e part-time - é para as lojas como vendedor, operador de caixa e assessores de projeto; ou para as plataformas logísticas, como supervisor logístico e coordenador logístico, informa a empresa em comunicado. Mas adianta que, nestas vagas, também existem oportunidades para as áreas de e-commerce, Marketing, IT & Digital e Data com oportunidades como CRM Manager, Growth Automation Specialist, Cybersecurity e Data Protection.

A Leroy Merlin quer reforçar a equipa que se encontra num fase de transformação "para uma experiência cada vez mais omnicanal, para o que procuramos perfis que promovam a inovação, aceleração digital, com orientação ao data e que contribuam para o Impacto Positivo que a Leroy Merlin pretende proporcionar, quer aos seus colaboradores como aos clientes e à comunidade em geral".

Para a líder de Desafio Humano na Leroy Merlin em Portugal, Ana Herrero, este reforço de competências é, ao mesmo tempo, um dos alicerces para a evolução da empresa. "Temos a ambição de continuar a crescer, sem perder a nossa identidade cultural e a proximidade com todos os colaboradores que fazem parte da equipa Leroy Merlin. Atualmente, são mais de 40 as lojas com processos de recrutamento em aberto, graças ao dinamismo do nosso negócio e à sazonalidade, existindo também vagas disponíveis para outras funções nos nossos serviços corporativos".

A insígnia reforça ainda os benefícios que oferece aos seus quase seis mil funcionários, como seguro de saúde - com possibilidade de extensão ao agregado familiar - , seguro de vida, telemóvel, ações do Grupo ADEO e acesso a uma rede de parcerias, entre outros.

Para consultar as vagas disponíveis basta aceder ao site de recrutamento da Leroy Merlin.