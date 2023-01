Leroy Merlin doa 1,5 milhões de euros para melhorar habitações de refugiados em Portugal

Estão a decorrer, desde o dia 2, as candidaturas para o projeto social da Leroy Merlin, o Fundo Solidário para a Casa. Com esta iniciativa, a empresa vai doar um milhão e meio de euros "para melhorar as condições de habitação de refugiados e/ou requerentes de asilo, através de instituições em Portugal", informou a Leroy Merlin Portugal, em comunicado.

Para candidatar-se ao fundo, as associações ou fundações privadas, cooperativas, misericórdias e mutualidades têm de deter o estatuto de utilidade pública e manter operações em Portugal.

Será através destas instituições que o valor do fundo será aplicado para "renovar, remodelar e/ou construir locais de acolhimento para refugiados e/ou requerentes de asilo, provenientes da Ucrânia ou de outros países".

A empresa compromete-se a acompanhar os projetos vencedores durante todo o processo, e disponibiliza, também, a ajuda dos seus colaboradores em Portugal para ações de voluntariado.

Ajudar é o mote e segundo o líder do Impacto Positivo da Leroy Merlin Portugal, este auxílio pode contribuir para proporcionar conforto. "Estamos muito felizes em poder anunciar a disponibilização deste Fundo Solidário que vai contribuir para dar algum conforto a quem se vê forçado a deixar o seu país e escolher Portugal para recomeçar a sua vida. Queremos contribuir para melhorar as condições de habitação destes cidadãos e fazer com que tenham um lugar mais positivo para viver", declara João Lavos.