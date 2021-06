Leroy Merlin inaugura duas lojas em Barcelos e Lisboa

© Direitos Reservados

A Leroy Merlin abriu duas novas lojas, em Barcelos e no Parque das Nações, em Lisboa, no âmbito do projeto de expansão da marca em Portugal. Contratados foram 54 novos trabalhadores.

As novas contratações destinaram-se à loja de Barcelos, um espaço de média dimensão localizado no Retail Park de Barcelos. Com uma superfície total de 3.400 metros quadrados, o novo espaço conta com uma equipa de 70 pessoas, das quais 16 são colaboradores que trabalhavam anteriormente noutras lojas Aki e Leroy Merlin, explicou a empresa em comunicado.

Quanto à nova loja do Parque das Nações, resulta da transformação da loja Aki que lá existia, absorvendo, por isso, a anterior equipa de 29 trabalhadores. Com 2.600 m2 é a quinta loja de pequena dimensão que o grupo inaugura em Portugal desde o início do ano, enquadrando-se no processo de convergência entre as insígnias Leroy Merlin e Aki anunciado pelo grupo ADEO em junho de 2018.

"Tendo em conta o contexto pandémico, o horário de funcionamento da Leroy Merlin de Barcelos é das 9h às 21h de segunda a sexta, das 9h às 19h aos sábados e das 9h às 17h aos domingos. A loja do Parque das Nações irá funcionar das 9h às 20h de segunda a sexta, das 9h às 19h aos sábados e das 9h às 17h aos domingos. Devido à situação atual, os horários poderão ser ajustados de acordo com as indicações do Governo português durante o plano de desconfinamento em vigor", explica a empresa.