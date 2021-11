Leroy Merlin inaugura espaço de projetos na loja de Telheiras

Dinheiro Vivo/Lusa 05 Novembro, 2021 • 19:51 Partilhar este artigo Facebook

A Leroy Merlin inaugurou o primeiro espaço de projetos na loja de Telheiras, em Lisboa, que pretende mostrar aos clientes diversos ambientes de casas de banho, cozinhas roupeiros, jardins, decoração, iluminação ou pavimentos.

Em comunicado, a empresa adiantou que a Leroy Merlin Projetos conta com 55 ambientes, em mais de 5.000 metros quadrados (m2), e com 30 colaboradores.

"A Leroy Merlin Projetos de Telheiras não tem "stock" imediato. O que se pretende é que seja um local de inspiração e concretização, proporcionando aos clientes a solução completa e integrar para formular e concretizar os projetos de casa", indicou.

O novo espaço integra-se na estratégia multiconceito da empresa, que "atua com base na complementaridade dos diferentes formatos de loja para dar uma resposta mais imediata a todas as necessidades dos clientes através de lojas de grande, média e pequena dimensão, reforçadas por espaço dedicados à construção e, agora, tambéjm com a nova loja Projetos".