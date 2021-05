Leroy Merlin inaugura nova loja na Alta de Lisboa

Gil Dias, diretor da nava loja Leroy Merlina na Alta de Lisboa. © Leroy Merlin

É a primeira loja Leroy Merlin de grande dimensão no concelho de Lisboa, diz a Leroy Merlin, sobre a nova unidade que abriu ontem na Alta de Lisboa. Esta loja tem a particularidade de ter em stock todos os produtos expostos, avança a empresa em comunicado. "Na Leroy Merlin Alta de Lisboa, o habitante tem uma oferta de mais de 27.000 produtos com disponibilidade imediata complementada pelo online através de leroymerlin.pt. A abertura desta tipologia de loja enquadra-se na implementação do multiconceito, com espaços comerciais de pequena, média e grande dimensão complementares entre si e apoiados pelo canal online", explica a cadeia francesa de retalho especializado. A loja oferece também o serviço de cacifo Click & Drive, que permite ao cliente levantar as encomendas que fez pela internet.

A unidade promete ainda a disponibilização de serviços de financiamento, entrega ao domicílio, instalação ou certificação energética.

Situada no Alta Retail Park, junto ao Eixo Norte-Sul, o estabelecimento tem uma superfície total de 12.000m2 e resultou de um projeto de raiz e não da reconversão de uma loja AKI - cadeia adquirida pela Leroy Merlin - em marca própria. A nova unidade emprega 190 pessoas, sendo que 130 são novas contratações. As restantes 60 vieram de outras lojas Leroy Merlin e AKI.

Para a áea de construção ficaram reservados 2.400 m2, "com drive-in dentro da loja, facilitando a logística e a rapidez do processo de compra", diz a Leroy Merlin, que oferece também os serviços de aluguer de ferramentas e recolha de entulho. Num "atelier" de serviço pós-venda, será possível reparar "equipamentos das marcas da casa, disponibilização de peças de substituição, arranque e empréstimo de máquinas e aconselhamento para utilização de equipamentos", lê-se no comunicado.

Esta loja tem ainda a particularidade de ter 900 painéis fotovoltaicos na cobertura, "dando continuidade à aposta da empresa em ter um impacto positivo a nível humano, ambiental e económico".

O plano de expansão da retalhista prevê a abertura, na segunda parte do ano, da Leroy Merlin Projetos, em Telheiras, onde antes existia uma loja AKI. A cadeia investe, assim, no serviço de design de interiores, com o "acompanhamento personalizado e aconselhamento especializado em todas as fases dos seus projetos, da inspiração à concretização".