Leroy Merlin quer contratar 30 colaboradores

A Leroy Merlin está à procura de novos colaboradores. A empresa quer contratar 30 profissionais, de modo a reforçar a equipa de negócio PRO.

As três dezenas de vagas estão distribuídas por todo o território nacional e abrangem funções na área da assessoria e da gestão de clientes profissionais, bem como nos serviços centrais.

Os novos colaboradores irão trabalhar com os mais de de 28 mil clientes profissionais da Leroy Merlin, que visitam diariamente o site e as lojas físicas. Como explica a retalhista em comunicado, este cliente "é um cliente frequente com necessidades específicas, daí a necessidade de reforçar a equipa dedicada a este segmento de negócio". Como tal, a empresa está a procurar pessoas que conheçam o negócio profissional e que "promovam a inovação, a relação com o Cliente, a aceleração digital, com orientação ao data".

"Em 2023, queremos aumentar a área de Negócio PRO, um serviço especializado dedicado ao cliente profissional que procura na Leroy Merlin o parceiro de confiança para os seus projetos. Assim, e com a necessidade de reforçar esta equipa, colocamos os nossos esforços no recrutamento de 24 Assessores Profissionais e quatro Gestores de Contas PRO", afirma Pedro Cabral, diretor do Negócio PRO da Leroy Merlin.

De acordo com a insígnia, as vagas a preencher são para posições a full-time, sendo a maioria para funções de loja, como Assessor/a Profissional. No total de vagas existem ainda oportunidades para os serviços corporativos na área da Gestão de Contas PRO e serviços PRO.

A marca revela que no decorrer do presente ano vai aumentar o leque de produtos profissionais através da criação de uma gama profissional, para além de criar "condições exclusivas para os clientes profissionais, através de preços, campanhas e condições de pagamento adaptados ao Cliente PRO".

As vagas podem ser encontradas no site da Leroy Merlin.