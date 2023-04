Leroy Merlin quer contratar 400 trabalhadores

Dinheiro Vivo 10 Abril, 2023 • 10:46 Partilhar este artigo Facebook

A Leroy Merlin está à procura de novos colaboradores em Portugal. A insígnia quer contratar 400 pessoas para reforçar a sua equipa em todo o país. As vagas - em part ou full time - são na sua maioria para funções de loja, como vendedor, operador de caixa, operador logístico e assessor de projeto. Além destas posições e incluídas nestas vagas, a empresa procura colaboradores para as as áreas de E-commerce, Marketing, Sustentabilidade, IT, Digital, Performance e Data.

Conforme explica a Leroy Merlin em comunicado, os seus colaboradores - que atualmente são cerce de seis mil - têm acesso a programas de bem-estar físico, psicológico e financeiro. Paralelamente beneficiam ainda de mo seguro de saúde e de vida, modelo de trabalho híbrido, dois dias de descanso extra por ano, a oferta de vacinação antigripe, oferta de um dia de voluntariado corporativo remunerado por ano, oferta de smartphone a 100% dos colaboradores e 10% desconto em todos os artigos nas lojas Leroy Merlin, entre outros.

Como refere Ana Herrero, responsável pelo pelouro desafio humano da Leroy Merlin Portugal, "o talento é um fator essencial para a concretização da nossa estratégia e aceleração do nosso crescimento. Por isso, focamo-nos em reforçar as competências das nossas equipas, através de ações de desenvolvimento e formação, que complementamos com recrutamento interno e externo. Devido ao dinamismo do nosso negócio, temos atualmente mais de 40 lojas com vagas em aberto, existindo também oportunidades disponíveis para funções nos nossos serviços corporativos. Como empresa human first, o nosso principal objetivo é ajudar a empresa a crescer, criando um impacto positivo na experiência de todos os colaboradores, clientes e parceiros em geral".

A Leroy Merlin refere ainda que tem uma política de partilha, através da qual distribui prémios pelos colaboradores: prémio progresso, com uma frequência trimestral, e prémio de partilha do resultado, que acontece uma vez por ano, sendo que em 2022, esta partilha representou cerca de dois salários adicionais por colaborador. Já o subsídio de alimentação passou para oito euros/dia, que por ano se traduziu em mais 121 euros.

As vagas em aberto podem ser encontradas no site de recrutamento da Leroy Merlin.