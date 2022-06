Leroy Merlin tem nova diretora de marketing "data-driven"

Ana André assume liderança do marketing data-driven na Leroy Merlin © Direitos Reservados

A Leroy Merlin anunciou esta quinta-feira que Ana André, que chegou à empresa no início do ano passado para assumir o cargo de responsável de marketing de e-commerce, foi nomeada diretora de marketing data-driven da rede de lojas francesa.

Esta é uma nova função dentro da área do marketing, mais orientada para os dados, cuja missão se foca em acompanhar as novas tendências e hábitos de consumo, proporcionando aos consumidores "soluções integradas que respondam às suas necessidades", clarifica em comunicado a especialista em bricolage, construção, decoração e jardim.

Licenciada em comunicação empresarial e mestre em marketing relacional e digital, a nova diretora conta com mais de 14 anos de experiência em gestão de marketing, da qual fazem parte passagens por agências especializadas em marketing digital e multinacionais, como a Samsung e o El Corte Inglês.

"É com grande entusiasmo que encaro a missão de liderar uma equipa multidisciplinar que tem como foco a centralização dos dados de cliente para personalizar a comunicação das valências da marca de forma mais relevante e alinhada com as preferências de cada cliente", observa, citada em comunicado, Ana André.

Na nova estrutura de marketing data-driven, a profissional assume responsabilidade nas áreas de marketing corporativo e conteúdos, ativação e growth e ainda CRM, fidelização e analytics.