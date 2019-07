Lesados do Banif apresentam queixa à ERC contra “Polígrafo”

A Associação dos Lesados do Banif (ALBOA) apresentou uma queixa à Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) contra o ‘site’ “Polígrafo” e “Polígrafo-SIC” por ter desresponsabilizado a TVI na falência daquele banco, anunciou esta quarta-feira ALBOA.

Numa nota enviada à imprensa, a ALBOA considera que o Polígrafo publicou ‘online’ e difundiu através do canal televisivo SIC “uma notícia tendenciosa e falsamente fundamentada sobre o papel da TVI na falência daquele banco, concluindo abusivamente pela desresponsabilização daquela estação televisiva”, questionando a “oportunidade da notícia” e “os critérios editoriais” .

A plataforma que se dedica a investigar notícias falsas e verdadeiras, considerou falso de que foi uma notícia da TVI que provocou a falência do Banif, argumentando que “um dia antes da notícia, a situação do Banif já era tão grave que o Banco de Portugal escreveu ao ministro das Finanças, Mário Centeno, a informá-lo que estava a ganhar força a possibilidade de ser retirada a autorização ao Banif para prosseguir a atividade bancária. Isso levaria à liquidação do banco”.

A ALBOA contesta esta argumentação, defendendo que a referida carta do Banco de Portugal ao ministro das Finanças não era publicamente conhecida à data da notícia da TVI.

“A atitude do ‘Polígrafo’ é tanto mais gravosa quanto corre neste momento em tribunal um processo de largos milhares de milhões de euros contra a TVI”, acrescenta a ALBOA.

Em 03 de julho, o diretor do canal, Sérgio Figueiredo, disse à Lusa que a TVI tinha requerido a abertura de instrução do caso Banif no processo colocado contra a estação de Queluz pelo Ministério Público.

Em 29 de março último, a Comissão Liquidatária do Banif disse que tinha sido notificada que o Ministério Público tinha acusado a TVI de ofensa à reputação económica da instituição bancária e o diretor de informação da estação de, nomeadamente, desobediência qualificada e oferta à reputação.

“O Banif resultou em três processos contra a TVI, estando dois arrumados”, afirmou, em entrevista à Lusa, Sérgio Figueiredo, que adiantou que “um chegou ao tribunal de instrução e foi arquivado”, o qual era a queixa dos lesados.

Num outro, “que é promovido pelo próprio Banif, o Ministério Público decidiu acompanhar essa queixa particular e deduziu uma acusação à TVI”, disse Sérgio Figueiredo.

A TVI noticiou em 13 de dezembro de 2015 (um domingo à noite) que o Banif ia ser alvo de uma medida de resolução. A notícia terá, segundo o banco, precipitado a corrida aos depósitos, cuja fuga foi próxima de mil milhões de euros na semana seguinte, segundo revelaram no parlamento vários responsáveis.

Em 20 de dezembro de 2015, o Governo e o Banco de Portugal anunciaram a resolução do Banif, com a venda de parte da atividade bancária ao Santander Totta, por 150 milhões de euros, e a transferência de outros ativos – incluindo ‘tóxicos’ – para a nova sociedade veículo.