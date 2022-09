Liberty entre as melhores empresas para trabalhar na Europa

jnlx180909bc Sede da Liberty Seguros Bruno Simoes Castanheira © DR

A Liberty Mutual Insurance - empresa americana do ramo de seguros - está entre os 25 melhores locais de trabalho na Europa, segundo dados deste ano divulgados pela autoridade global sobre cultura no local de trabalho, a Great Place to Work.

As organizações multinacionais pré-selecionadas foram avaliadas com base nos esforços para criar grandes locais de trabalho em vários países da Europa, segundo explica em comunicado.

A seguradora ficou classificada na 24º posição na categoria de melhor local de trabalho multinacional, devido às operações bem sucedidas da Liberty Seguros nos países Portugal, Espanha, Irlanda e Irlanda do Norte, da unidade de negócios Liberty IT e do negócio Hughes Insurance ambas com sede na Irlanda do Norte.

Na Europa, a empresa conta com uma equipa composta por mais de dois mil trabalhadores, dos quais 345 são portugueses, lê-se na mesma nota.

O CEO da Liberty na Europa, Juan Miguel Estallo, explica que "é com orgulho que somos nomeados como um dos melhores locais de trabalho multinacionais da Europa pela Great Place to Work. Na Liberty, seguimos o valor de colocar as pessoas em primeiro lugar".

"O nosso novo modelo de trabalho e os recentes esforços para fazer avançar a jornada pela diversidade, igualdade e inclusão são apenas dois de muitos exemplos da abordagem inovadora e inclusiva da forma como fazemos negócios", conclui o responsável.