Líder da CP: EMEF “nunca deveria ter saído” da empresa de comboios

A empresa de manutenção de comboios EMEF vai fundir-se com a CP até ao final deste ano, ao fim de 27 anos de separação. A EMEF aproveitou a última comunicação de sempre com os trabalhadores para mostrar que este processo vai marcar uma nova fase na transportadora pública ferroviária nacional. O presidente da CP, Nuno Freitas, que chegou à companhia de manutenção em 1996, diz mesmo que a empresa de manutenção “nunca deveria ter saído” da operadora de comboios.

“Sabemos que a EMEF, parte das nossas vidas, vai acabar na forma em que a conhecemos. Mas, na realidade, não vai acabar. Felizmente, não teremos de enfrentar a tristeza que isso significaria. Pelo contrário, toda a força desta organização coletiva, altamente especializada e profissional, vai voltar a essa outra empresa maior da qual nunca deveria ter saído, a CP, a tal companhia antiga de caminho-de-ferro que a população conhece quase em exclusivo”, destaca o gestor ferroviário na comunicação a que o Dinheiro Vivo teve acesso.

A posição de Nuno Freitas é corroborada por outros dois administradores, também eles com passagem pela EMEF.

Pedro Moreira, vogal da CP e que entrou na EMEF em 1995, destaca: “desta fusão sai um fortalecimento muito necessário para afirmar, perante os nossos passageiros, a CP, como a grande empresa que é. E agora mais unida, mais completa, com as valências que a EMEF lhe vai dar”.

Comboios da CP em Lisboa com mais 8000 lugares em 2020

Isabel Ribeiro, também vogal da CP e que começou a carreira na EMEF em 2003, sublinha que esta mudança “não vai ser uma fusão; vai ser um regresso do filho pródigo a casa-mãe, de onde, aliás, na minha opinião, o filho, a EMEF, nunca deveria ter saído”.

A integração da EMEF na CP é uma das medidas do plano estratégico para a empresa pública, avaliado em 45 milhões de euros, e que foi apresentado, no final de junho, pelo ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos.

Juntas, CP e EMEF vão recuperar, até ao final de 2022, 70 comboios que estavam encostados no Entroncamento e em Campolide. O plano também prevê a contratação de 187 funcionários para a CP e a EMEF; e a reativação das oficinas da empresa de manutenção em Guifões, no Porto, que tinha sido encerrada em 2011. A oficina de Guifões será mesmo reaberta no dia 15 de janeiro, anunciou na quinta-feira Pedro Nuno Santos.