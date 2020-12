Desde meados de março que Portugal sente de forma direta os efeitos do novo coronavírus. A viver sob um segundo período de estado de emergência, o setor dos serviços foi obrigado a adaptar-se e a apostar no trabalho remoto para poder continuar a promover negócios.

Ao fim de quase 10 meses, o líder da agência de recrutamento da Randstad em Portugal, José Miguel Leonardo, falou esta quarta-feira sobre as vantagens e desafios do trabalho remoto, durante o debate da conferência do 9.º aniversário do Dinheiro Vivo, que decorreu no auditório da escola de negócios AESE, em Lisboa..

"O trabalho remoto mostrou que é possível produzir de outra maneira. No passado, pior do que o absentismo era o presentismo. Precisamos de uma liderança à altura das circunstâncias. O futuro será um híbrido entre o presencial e o remoto. Somos muito bons no desenrascanço mas somos muito complacentes com a mediocridade. Se as lideranças não forem capazes, corajosas e confiantes daquilo que estão a pedir aos trabalhadores...vai ser um desafio enorme. As coisas não vão voltar àquilo que eram", referiu o gestor.

José Miguel Leonardo falou ainda sobre vencimentos, no dia em que o Governo confirmou a proposta de subida do salário mínimo nacional dos 635 para os 660 euros.

"Ninguém pode olhar para uma subida salarial como uma má notícia. Mas é preciso perceber se há capacidade para pagar salários mais altos. Tem havido uma perigosa convergência entre salário mínimo e salário médio. Estamos a alinhar pelos mínimos, o que não é boa recomendação. Temos de alinhar pelos máximos e criar condições para as pessoas estarem felizes."