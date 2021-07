Líder do Novo Banco protege administrador suspeito de ligação a Vieira

Setúbal, 08/04/2021 - Portugal que Faz, António Ramalho CEO do Novo Banco, (Carlos Pimentel/Global Imagens) © Carlos Pimentel/Global Imagens

Dinheiro Vivo 26 Julho, 2021 • 08:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente executivo do Novo Banco protegeu o ex-administrador Vítor Fernandes em carta enviada ao Parlamento. Segundo António Ramalho, as decisões sobre a venda do crédito da Imosteps a Luís Filipe Vieira foram tomadas de forma colegial e não isoladamente por um administrador do banco. O argumento nega a tese do Ministério Público, que identifica Fernandes como informador do ex-presidente do Benfica.

De acordo com a edição desta segunda-feira do jornal Público, António Ramalho disse aos deputados da comissão de inquérito ao Novo Banco que a área comercial do banco tem a "responsabilidade de acompanhar o relacionamento e as operações de cada cliente, mas não toma decisões relativas a imparidades de crédito, nem a operações de venda ou de concessão ou reestruturação de créditos".

Na mesma missiva, Ramalho referiu que o valor do crédito da Imosteps - activo tóxico do legado do BES -​ não correspondia ao seu valor nominal (54 milhões de euros). O crédito "apresentava mesmo sérios indícios de crédito de favor desde a sua origem".

O líder do Novo Banco enviou a segunda carta ao Parlamento em menos de um mês. No início de julho, o banqueiro tinha explicado a venda da Imosteps mas sem detalhas o papel do ex-gestor Vítor Fernandes na operação.

O Ministério Público suspeita de que Luís Filipe Vieira, presidente suspenso de funções do Benfica, seja o verdadeiro comprador um crédito de 54,3 milhões de euros por um sexto do valor que representava.