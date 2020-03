Lidl abre supermercado no Bairro Azul

O Lidl abriu esta quinta-feira o seu supermercado no Bairro Azul, em Lisboa, projeto inserido no plano de investimento de 25 milhões de euros que a cadeia tinha previsto para a Grande Lisboa no ano fiscal de 2020. É a 15ª loja a cadeia em Lisboa e o 258º supermercado no país.

Depois da abertura das lojas das estações de comboios de Sete Rios e Entrecampos, esta é a terceira loja de proximidade que o Lidl abre no centro da cidade, tendo criado 30 novos postos de trabalho.

“O Lidl quer estar onde é preciso, com o que é preciso. Esta abertura está integrada num plano de investimento da empresa na cidade de Lisboa, facilitando o acesso a uma oferta de qualidade ao melhor preço e estando mais próximo dos habitantes”, diz Pedro Almeida, diretor geral da Regional Centro do Lidl Portugal, citado em nota de imprensa.

“O Lidl teve em consideração as características do Bairro Azul, construindo uma loja que tem por objetivo integrar-se por completo na vida do bairro, conferindo-lhe um ar jovial, moderno e atraente, satisfazendo as necessidades dos moradores, oferecendo-lhes conveniência, sem desvirtuar as características urbanas que tornam este um bairro emblemático da cidade”, disse ainda o responsável.

O Lidl conta atualmente com 15 lojas na cidade de Lisboa – estações de Sete Rios e Entrecampos, Alvalade, Alcântara, Avenida Rio de Janeiro, Avenidas Novas, Benfica ou Laranjeiras -, sendo o novo supermercado está localizado na Av. Ressano Garcia.

“A construção desta loja, num edifício classificado, teve em conta as características urbanas do bairro e a preocupação foi levada ao detalhe no sentido de reduzir ao mínimo o impacto no funcionamento do Bairro Azul”, destaca a cadeia.

Efetivamente, a construção do supermercado gerou preocupação junto dos moradores com os lugares de estacionamento e com os horários de cargas e descargas, tal como noticiou em janeiro o Dinheiro Vivo.

A loja apresenta uma dimensão reduzida face ao standard das lojas Lidl – 672m2 de área de vendas – e foca-se numa oferta de conveniência. A loja, diz a cadeia, é “ideal para compras pedonais, disponibiliza apenas cestos para o transporte de compras, dispensando carrinhos, e conta com três caixas de pagamento adaptadas a compras de menor dimensão, respondendo às necessidades dos clientes do local em que a loja se encontra”. Tem ainda seis caixas com sistema self-checkout, que permitem a pesagem das frutas e legumes no processo de pagamento pelo próprio cliente, podendo selecionar a opção de saco próprio, promovendo comportamentos mais sustentáveis, descreve a cadeia.