Lidl antecipa pagamento a fornecedores para os apoiar

Lidl quer ajudar fornecedores © André Rolo / Global Imagens

Dinheiro Vivo 31 Maio, 2022 • 13:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A marca de supermercados Lidl está a antecipar o pagamento aos seus fornecedores, de forma a poder auxiliar os parceiros, durante esta crise económica que atravessamos.

Assim, revela a marca em comunicado, e em parceria com o banco Santander, o Lidl Portugal lançou uma solução que "permite antecipar o pagamento de faturas, sem limite nenhum, de forma justa e flexível, sem que os fornecedores tenham de ter conta aberta no Banco Santander, sem consumir linhas de crédito e com uma taxa de juro inferior às opções de financiamento tradicionais".

O Global Confirming garante, ainda segundo o Lidl, condições vantajosas e não serão cobradas taxas e comissões de adesão, anuais ou adicionais. "Existirá um custo único se o fornecedor optar pela antecipação do pagamento de faturas", explica a insígnia, adiantado que nesta situação "ocorrerá uma dedução mínima que é calculada com base no número de dias restantes até à data de vencimento da fatura".

Para Sérgio Ramos, administrador financeiro do Lidl Portugal, esta é uma forma de a marca apoiar os parceiros, para que estes continuem a poder exercer a sua atividade. "Acreditamos que esta solução será certamente de grande ajuda, dada a sua flexibilidade", declara.