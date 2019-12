Lidl. As suas compras Deluxe financiam projetos sociais

O Lidl vai entregar, através do programa Mais Ajuda, parte das receitas obtidas com a venda de produtos Deluxe (a sua marca própria) durante o mês de dezembro para financiar startups ou IPSS que desenvolvem projetos na área social.

Até 31 de dezembro, por cada talão de compras com artigo/s Deluxe, 20 cêntimos serão entregues aos projetos empreendedores selecionados ao abrigo do programa Mais Ajuda, para que estes possam desenvolver e implementar novas soluções de apoio social. As inscrições para participação abrem em janeiro de 2020, depois de apurado o valor final recolhido.

Nesta primeira edição, os projetos das IPSS’s, ou equiparadas, devem ter como beneficiárias as crianças; já as startups “devem demonstrar impacto social no desenvolver dos seus objetivos”. A seleção dos projetos fica a cargo de um júri. O programa Mais Ajuda realiza-se em parceria com a Beta-i e com as rádios do grupo Renascença (RFM, Renascença e Mega Hits).

“A novidade deste programa surge num momento em que o Lidl já tem um histórico consolidado de apoio às comunidades locais e capacitação do terceiro setor, apostando em dar-lhes ferramentas para um trabalho mais eficiente. Damos agora um passo em frente, promovendo projetos empreendedores de intervenção e impacto social com cariz inovador, aproximando duas realidades distintas – IPSS e startups -, que poderão incentivar o desenvolvimento de novas abordagens e metodologias”, justifica Vanessa Romeu, diretora de comunicação corporativa do Lidl Portugal, citada em nota de imprensa.

Nos últimos cinco anos, o Lidl entregou cerca de 3 milhões de euros a associações como a Refood, o CASA ou Associação Nuvem Vitória, num total de 127 instituições.