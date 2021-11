Lidl chega à Madeira, com investimento de 100 milhões

Já com uma presença consolidada em Portugal, onde chegou há 26 anos, e que se materializa hoje nas 265 lojas Lidl, a retalhista alemã chega agora à Madeira, com um investimento de 100 milhões de euros previsto e as primeiras três lojas com abertura marcada para 2023.

Apostada também em dinamizar a economia local, como é prática da marca no país, não só no estabelecimento de parcerias com fornecedores locais como no recrutamento de colaboradores, o Lidl prevê criar já nesse ano 150 novos postos de trabalho, avaliando em 20 milhões de euros as compras a fornecedores madeirenses, comerciais e de serviços.

Oferecer "a máxima qualidade ao melhor preço, seguindo uma estratégia de proximidade e simplicidade" é o mote da retalhista, que mantém o foco na sustentabilidade: a expansão da operação à Madeira contará com lojas dotadas de painéis fotovoltaicos, bem como postos de carregamento elétricos multi-standard e de carregamento rápido, "que possibilitam uma recarga de 80% da bateria em apenas 30 minutos, permitindo um abastecimento durante uma ida regular às compras". Também a frota do Lidls será também 100% elétrica.

"A expansão da operação do Lidl à Madeira é sem dúvida uma boa notícia", sublinha Miguel Albuquerque. "Trata-se de uma empresa internacional, de grande credibilidade, e para a Madeira será muito importante este investimento e postos de trabalho, com a dinamização da economia e a perfeita articulação entre a sua atividade e os nossos produtores locais e empresários, beneficiando sempre, obviamente, o consumidor. O Lidl traz ainda a vantagem da possibilidade de introdução de produtos madeirenses na sua rede internacional", conclui o presidente do Governo Regional da Madeira.

Também Elena Aldana, diretora de Assuntos Públicos e Comunicação Corporativa do Lidl Portugal, assume que "a abertura de lojas na Região Autónoma da Madeira é motivo de grande orgulho e satisfação", mas também "um desafio": o de proporcionar "a melhor experiência de compra aos habitantes da ilha e trabalhar de forma próxima com parceiros e com a comunidade local, que são para nós fundamentais".